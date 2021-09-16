В Україні виявили понад 5,7 тисячі нових випадків зараження коронавірусом

За минулу добу в Україні виявили 5 744 нових випадки зараження коронавірусною інфекцією.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоровʼя.
Серед захворілих 629 дітей та 95 медпрацівників. Від ускладнень хвороби померла 101 людина. До лікарень госпіталізували 1 507 пацієнтів, одужали 1 499 жителів країни.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (552), Харківській (498), Дніпропетровській (415), місті Києві (362) та Одеській (347) областях.
Протягом пандемії в Україні захворіли 2 331 540 осіб, від ускладнень коронавірусу померло 54 651 хворий. Побороти недугу вдалося 2 226 629 особам.
- В Україні за добу, 14 вересня, виявили 4 640 нових випадків COVID-19 — вперше з травня цього року.
- Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що пандемія коронавірусу може тривати від 2 до 5 років. Україна, за його словами, готова до нової хвилі. Якщо буде потрібно, у листопаді країну чекає локдаун, однак для вакцинованих будуть привілеї.