В Україні виявили понад 5,7 тисячі нових випадків зараження коронавірусом

За минулу добу в Україні виявили 5 744 нових випадки зараження коронавірусною інфекцією.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоровʼя.

Серед захворілих 629 дітей та 95 медпрацівників. Від ускладнень хвороби померла 101 людина. До лікарень госпіталізували 1 507 пацієнтів, одужали 1 499 жителів країни.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (552), Харківській (498), Дніпропетровській (415), місті Києві (362) та Одеській (347) областях.

Протягом пандемії в Україні захворіли 2 331 540 осіб, від ускладнень коронавірусу померло 54 651 хворий. Побороти недугу вдалося 2 226 629 особам.