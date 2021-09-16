В Украине выявили более 5,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 5 744 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Среди заболевших 629 детей и 95 медработников. От осложнений болезни умер 101 человек. В больницы госпитализированы 1 507 пациентов, выздоровели 1 499 жителей страны.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (552), Харьковской (498), Днепропетровской (415), городе Киеве (362) и Одесской (347) областях.

В течение пандемии в Украине заболели 2 331 540 человек, от осложнений коронавируса умер 54 651 больной. Победили недуг 2 226 629 человек.