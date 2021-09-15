Суддя КС Касмінін через суд вимагає скасувати висновок НАЗК про ознаки корупції в його декларації

Суддя Конституційного суду Олександр Касмінін подав до суду на Національне агентство з питань запобігання корупції через результати перевірки його декларації.

Про це повідомляє пресслужба Окружного адміністративного суду Києва.

Касмінін просить суд визнати протиправним та скасувати рішення НАЗК, яке затвердило висновок про виявлення ознак корупційного правопорушення у його декларації за 2020 рік.