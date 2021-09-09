НАЗК виявило порушення в деклараціях судді КСУ Касмініна та кількох депутатів

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки кримінального правопорушення в деклараціях судді КСУ, народного депутата і двох депутатів місцевих рад.
Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
Порушення виявили в деклараціях таких посадовців:
- Олександр Касмінін, суддя Конституційного суду України.
У його декларації вказані недостовірні відомості — ціна «помилки» 2,4 мільйона гривень. Декларант також не вказав відомості про вартість квартири загальною площею 150,5 кв. м.
- Олександр Куницький, народний депутат України.
У річній декларації нардеп вказав недостовірні дані на 2,3 мільйона гривень. Також він не зазначив інформацію про фінансове зобов’язання на понад 303 тисячі шекелів (2,3 мільйона гривень).
- Алла Стечишин, депутат Тернопільської обласної ради.
Недостовірні відомості — 9,4 мільйона гривень. Зокрема, депутат не зазначила в декларації інформацію про декілька земельних ділянок, що належать її чоловіку.
- Олександр Цуканов, директор ДП «Переяслав-Хмельницький Агролісгосп», депутат Бориспільської міської ради.
Недостовірні відомості у декларації сягнули 7,2 мільйона гривень. Поміж інших активів депутат не зазначив земельну ділянку площею 990 кв. м і фінансові зобов’язання перед юридичною особою на $208 тисяч (понад 5 мільйонів гривень).
Інформація про виявлені ознаки кримінальних правопорушень передана до Національного антикорупційного бюро України.
Загалом з початку року НАЗК виявило 19 декларацій з ознаками кримінального правопорушення, в які внесли недостовірні відомості на 343 мільйони гривень.
- 26 серпня Національне агентство з питань запобігання корупції викрило колишнього начальника Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області Леоніда Березинського на приховуванні понад 37,5 мільйона гривень доходів.