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НАЗК виявило порушення в деклараціях судді КСУ Касмініна та кількох депутатів

Автор:
Софія Телішевська
Дата:
НАЗК виявило порушення в деклараціях судді КСУ Касмініна та кількох депутатів

В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки кримінального правопорушення в деклараціях судді КСУ, народного депутата і двох депутатів місцевих рад.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Порушення виявили в деклараціях таких посадовців:

  • Олександр Касмінін, суддя Конституційного суду України.

У його декларації вказані недостовірні відомості — ціна «помилки» 2,4 мільйона гривень. Декларант також не вказав відомості про вартість квартири загальною площею 150,5 кв. м.

  • Олександр Куницький, народний депутат України.

У річній декларації нардеп вказав недостовірні дані на 2,3 мільйона гривень. Також він не зазначив інформацію про фінансове зобов’язання на понад 303 тисячі шекелів (2,3 мільйона гривень).

  • Алла Стечишин, депутат Тернопільської обласної ради.

Недостовірні відомості — 9,4 мільйона гривень. Зокрема, депутат не зазначила в декларації інформацію про декілька земельних ділянок, що належать її чоловіку.

  • Олександр Цуканов, директор ДП «Переяслав-Хмельницький Агролісгосп», депутат Бориспільської міської ради.

Недостовірні відомості у декларації сягнули 7,2 мільйона гривень. Поміж інших активів депутат не зазначив земельну ділянку площею 990 кв. м і фінансові зобов’язання перед юридичною особою на $208 тисяч (понад 5 мільйонів гривень).

Інформація про виявлені ознаки кримінальних правопорушень передана до Національного антикорупційного бюро України.

Загалом з початку року НАЗК виявило 19 декларацій з ознаками кримінального правопорушення, в які внесли недостовірні відомості на 343 мільйони гривень.