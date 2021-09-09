НАЗК виявило порушення в деклараціях судді КСУ Касмініна та кількох депутатів

У його декларації вказані недостовірні відомості — ціна «помилки» 2,4 мільйона гривень. Декларант також не вказав відомості про вартість квартири загальною площею 150,5 кв. м.

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки кримінального правопорушення в деклараціях судді КСУ, народного депутата і двох депутатів місцевих рад.

Олександр Куницький, народний депутат України.

У річній декларації нардеп вказав недостовірні дані на 2,3 мільйона гривень. Також він не зазначив інформацію про фінансове зобов’язання на понад 303 тисячі шекелів (2,3 мільйона гривень).

Алла Стечишин, депутат Тернопільської обласної ради.

Недостовірні відомості — 9,4 мільйона гривень. Зокрема, депутат не зазначила в декларації інформацію про декілька земельних ділянок, що належать її чоловіку.

Олександр Цуканов, директор ДП «Переяслав-Хмельницький Агролісгосп», депутат Бориспільської міської ради.

Недостовірні відомості у декларації сягнули 7,2 мільйона гривень. Поміж інших активів депутат не зазначив земельну ділянку площею 990 кв. м і фінансові зобов’язання перед юридичною особою на $208 тисяч (понад 5 мільйонів гривень).

Інформація про виявлені ознаки кримінальних правопорушень передана до Національного антикорупційного бюро України.

Загалом з початку року НАЗК виявило 19 декларацій з ознаками кримінального правопорушення, в які внесли недостовірні відомості на 343 мільйони гривень.