НАЗК викрило ексначальника управління Держаудитслужби в Луганській області на приховуванні понад 37,5 мільйона гривень

Національне агентство з питань запобігання корупції викрило колишнього начальника Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області Леоніда Березинського на приховуванні понад 37,5 мільйона гривень доходів.
Про це повідомили в НАЗК.
Так, ексчиновник декілька років у деклараціях вказував, що володіє понад 7,5 мільйона гривень. Накопичення дружини в жодній із декларацій вказані не були.
Під час повної перевірки декларації за 2020 рік Нацагентство виявило, що дружина посадовця позичила третій особі $1,6 мільйона (близько 45 мільйонів гривень на той час).
За словами Березинського, він не знав про ці кошти, тому і не вказував їх у декларації.
Водночас під час перевірки була виявлена засвідчена нотаріусом заява з підписом експосадовця, якою він погодив надання дружиною грошей у позику. Також у документі вказано, що ця позика була попередньо обговорена і відповідає їхньому спільному інтересу.
Згодом Березинський пояснив, що дружина кілька років поспіль отримувала гроші від свого батька та накопичила цю суму. Проте, згідно з відомостями Державного реєстру платників податків, офіційний прибуток батька з 1998 до 2019 року становив лише близько 4 тисяч гривень.
За даними НАЗК, експосадовець законно отримав майже 7,7 мільйона гривень, ще понад 37,5 мільйона гривень мають ознаку незаконного збагачення.
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