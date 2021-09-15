Судья КС Касминин через суд требует отменить вывод НАПК о признаках коррупции в его декларации

Судья Конституционного суда Александр Касминин подал в суд на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции из-за результатов проверки его декларации.
Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.
Касминин просит суд признать противоправным и отменить решение НАПК, которое утвердило заключение об обнаружении признаков коррупционного правонарушения в его декларации за 2020 год.
Также истец просит ОАСК признать противоправным и отменить справку о результатах проведения полной проверки декларации и обязать НАПК отозвать из Национального антикоррупционного бюро вывод и материалы полной проверки его декларации. ОАСК решает, открывать ли производство по данному иску.
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