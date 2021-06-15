Уволенные Зеленским судьи Тупицкий и Касминин приняли участие в заседании КСУ дистанционно. Говорят, что разблокировали работу суда

Судьи Конституционного суда Украины Александр Тупицкий и Александр Касминин, которых президент уволил своим указом, продолжают дистанционно работать над рассмотрением дел. Они отдаленно примут участие в заседании суда 15 июня, сообщает Укринформ. Тупицкий уверяет, что через электронную почту направляет коллегам свои замечания и предложения по тем делам, которые находятся на рассмотрении в КСУ. «Таким образом мы [вместе с Александром Касмининым] вносим свой вклад в рассмотрение тех или иных дел. Конституционный суд обязан принимать [предложения], рассматривать их и голосовать», — заявил глава суда.

По словам Тупицкого, в будущем он вместе с Касмининим планируют онлайн участвовать в открытых заседаниях Большой палаты КС. «Мы хотим показать, что суд легитимный, что он разблокирован и работает. И такими коммуникационными способами преодолеть непонятные приказы руководства УГО по нашему недопуску в суд, то есть они будут ничтожными», — заявил судья и добавил, что на период его работы в онлайн-формате будет председательствовать на заседаниях КС его заместитель Сергей Головатый.