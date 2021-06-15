Звільнені Зеленським судді Тупицький та Касмінін взяли участь у засіданні КСУ дистанційно. Кажуть, що розблокували роботу суду

Судді Конституційного суду України Олександр Тупицький та Олександр Касмінін, яких президент звільнив своїм указом, продовжують дистанційно працювати над розглядом справ.

Вони віддалено візьмуть участь у засіданні суду 15 червня, повідомляє Укрінформ.

Тупицький запевняє, що через електронну пошту направляє колегам свої зауваження та пропозиції у тих справах, які перебувають на розгляді у КСУ.

«Таким чином ми [разом з Олександром Касмініним] робимо свій внесок у розгляд тих чи інших справ. Конституційний суд зобов’язаний приймати [пропозиції], розглядати їх та голосувати», — заявив глава суду.