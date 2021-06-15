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Звільнені Зеленським судді Тупицький та Касмінін взяли участь у засіданні КСУ дистанційно. Кажуть, що розблокували роботу суду

Автор:
Софія Телішевська
Дата:
Звільнені Зеленським судді Тупицький та Касмінін взяли участь у засіданні КСУ дистанційно. Кажуть, що розблокували роботу суду

Пресслужба Конституційного суду

Судді Конституційного суду України Олександр Тупицький та Олександр Касмінін, яких президент звільнив своїм указом, продовжують дистанційно працювати над розглядом справ.

Вони віддалено візьмуть участь у засіданні суду 15 червня, повідомляє Укрінформ.

Тупицький запевняє, що через електронну пошту направляє колегам свої зауваження та пропозиції у тих справах, які перебувають на розгляді у КСУ.

«Таким чином ми [разом з Олександром Касмініним] робимо свій внесок у розгляд тих чи інших справ. Конституційний суд зобов’язаний приймати [пропозиції], розглядати їх та голосувати», — заявив глава суду.

За словами Тупицького, у майбутньому він разом із Касмініним планують онлайн брати участь у відкритих засіданнях Великої палати КС.

«Ми хочемо показати, що суд легітимний, що він розблокований і працює. І такими комунікаційними способами перебороти незрозумілі накази керівництва УДО щодо нашого недопуску в суд, тобто вони будуть нікчемними», – заявив суддя та додав, що на період його роботи в онлайн-форматі головуватиме на засіданнях КС його заступник Сергій Головатий.

Тупицький запевнив, що судді домовилися працювати у такому режимі після того, як минулого тижня шестеро суддів відмовилися брати участь у засіданнях КС і тим самим заблокували його роботу, вимагаючи його і Касмініна участі у розгляді справ.

«Я дуже задоволений, що суд сьогодні відновив свою роботу. Це свідчить про те, що ми стали вищі за свої амбіції. Суд повинен працювати», — підсумував він.