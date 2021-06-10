Шесть судей Конституционного суда заблокировали работу суда, чтобы вернуть Тупицкого

Шесть судей Конституционного суда блокируют заседание Большой палаты КС с требованием допустить уволенного указами президента главу суда Александра Тупицкого и судью Александра Касминина. Сенаты и коллегии КС работают.

Об этом «Бабелю» сообщают несколько независимых друг от друга источников.

10 июня, перед голосованием за повестку дня судья КС Александр Литвинов заявил, что указ президента об увольнении Александра Тупицкого и Александра Касминина неконституционный. А потому, по мнению Литвинова, действия сотрудников УДО, которые не допускают в суд Тупицкого и Касминина, незаконны.

Литвинова поддержали еще пятеро судей, сообщают источники «Бабеля». Это Ирина Завгородняя, Виктор Городовенко, Виктор Кривенко, Сергей Сас, Петр Филюк.

Эти судьи отказались голосовать за любые вопросы, пока в КС не допустят Тупицкого и Касминина, сообщают источники Бабеля. После этого шестеро судей провалили голосование за повестку дня, и заседание закрылось.

Вернуть Тупицкого на заседание потребовали «Батьківщина» и ОПзЗЖ. 3 июня на заседании Большой палаты КС Юлия Тимошенко, поддерживая ходатайство, заявила, что с Тупицким и Касмининым «расправились только потому, чтоб не дать признать неконституционным закон о рынке земли». Тогда суд рассматривал обращение депутатов Тимошенко и партии ОПзЖ об отмене рынка сельскохозяйственной земли.

Кроме того, в КС с апреля лежит представление в котором народные депутаты от «Батьківщини» и «Европейской солидарности» просят признать неконституционным указ Владимира Зеленского об увольнении Тупицкого и Касминина. Однако судьи до сих пор не определились, открывать ли по нему производство.

КС должен рассмотреть ряд резонансных представлений. Чаще всего с ними в КС обращались ОПзЖ, «Батьківщина» и депутаты из орбиты Игоря Коломойского. (Подробнее о резонансных производствах и кому они могут быть выгодны, можно почитать тут).

Собеседник «Бабеля» уверен, что Тупицкий и Касминин нужны для того, чтобы было достаточно голосов за необходимые решения.

«Их цель — показать, что без Тупицкого суд парализован», — считает другой собеседник «Бабеля», знакомый с ситуацией в КС.