«Не витримує конкуренції». Глава МВС вимагатиме підвищення зарплати для поліцейських

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вимагатиме підвищення заробітної плати для поліцейських. Він переконаний, що працівники звільняються з правоохоронних органів через низьку зарплату.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Раніше відомство отримувало кошти з COVID-фонду для доплат поліцейським, а зараз фінансування закінчилося.

На думку міністра, заробітна плата поліцейських пов’язана з питанням безпеки та довіри громадян до правоохоронців, тому винагорода має бути вищою.

«Низька заробітна плата — один із факторів, який змушує офіцерів змінювати роботу. Її необхідно переглядати в контексті бюджетного процесу», — сказав очільник МВС.

Він пояснив, що загалом у Нацполіції зарплати коливаються в межах 12—16 тисяч гривень, з надбавками і виплатами за вислугу років.

«Для районних центрів, сільських громад — це мінімально можливо, але якщо це поліцейський офіцер громади, який відповідає за кілька сіл і населених пунктів, де він працює, це недостатньо. У містах це фактично не витримує конкуренції», — наголосив міністр.