МВС збільшить кількість офіцерів громад і закупить нагрудні камери. Усе для того, щоб збільшити довіру до поліції

Міністерство внутрішніх справ України планує підвищити довіру до органів правопорядку за допомогою збільшення кількості поліцейських офіцерів громад.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час презентації пріоритетних напрямів роботи МВС.

«Нині діють понад 600 поліцейських офіцерів громади, ми бачимо необхідність і спроможність, щоб вони діяли в кожній територіальній громаді. До кінця наступного року ми збільшимо цю кількість щонайменше втричі, і загальна кількість поліцейських офіцерів громади становитиме близько двох тисяч поліцейських», — сказав Монастирський.

На його переконання, довіра до поліцейських офіцерів громади становить понад 70% там, де вони безпосередньо присутні. Також він наголосив, що вже працює на підвищення довірим до поліції.

«Я скасував один із тендерів на 170 мільйонів гривень на закупівлю електрошокерів і спрямував основну частину цих коштів на закупку нагрудних камер для поліцейських. Це саме те, що має збільшити довіру», — зазначив міністр.

Тобто, зупинивши вас, патрульний має обов’язково увімкнути камеру — інакше він порушить закон.

«Ми маємо забезпечити наявність камер до кінця 2021 року. Заплановано закупівлю шести тисяч камер. Ми зможемо забезпечити ними всю патрульну поліцію, принаймні тих, хто працюватиме на дорогах», — наголосив міністр.