МВД увеличит количество офицеров общин и закупит нагрудные камеры. Все для того, чтобы повысить доверие к полиции

Министерство внутренних дел Украины планирует повысить доверие к органам правопорядка, увеличив количество полицейских офицеров общин.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский на презентации приоритетных направлений работы МВД.

«Сейчас действуют более 600 полицейских офицеров общины, мы видим необходимость и возможность, чтобы они были в каждой территориальной общине. К концу следующего года мы увеличим это количество минимум втрое, и общее количество полицейских офицеров общин составит около двух тысяч полицейских», — сказал Монастырский.

По его убеждению, доверие к полицейским офицерам общины составляет более 70% там, где они непосредственно присутствуют. Также он отметил, что уже работает на повышение доверия к полиции.

«Я отменил один из тендеров на 17 миллионов гривен на закупку электрошокеров и направил основную часть этих средств на закупку нагрудных камер для полицейских. Это именно то, что должно увеличить доверие», — отметил министр.

То есть, остановив вас, патрульный должен обязательно включить камеру, иначе он нарушит закон.

«Мы должны обеспечить наличие камер до конца 2021 года. Запланирована закупка шести тысяч камер. Мы сможем обеспечить ими всю патрульную полицию, по крайней мере тех, кто будет работать на дорогах», — подчеркнул министр.