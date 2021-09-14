«Не выдерживает конкуренции». Глава МВД будет требовать повышения зарплаты для полицейских

Министр внутренних дел Денис Монастырский будет требовать повышения заработной платы для полицейских. Он убежден, что сотрудники увольняются из правоохранительных органов из-за низкой зарплаты.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Ранее ведомство получало средства из COVID-фонда для доплат полицейским, а сейчас финансирование закончилось.

По мнению министра, заработная плата полицейских связана с вопросом безопасности и доверия граждан к правоохранительным органам, поэтому вознаграждение должно быть выше.

«Низкая заработная плата — один из факторов, который заставляет офицеров менять работу. Ее необходимо пересматривать в контексте бюджетного процесса», — сказал глава МВД.

Он пояснил, что в Нацполиции зарплаты колеблются в пределах 12—16 тысяч гривен, с надбавками и выплатами за выслугу лет.

«Для районных центров, сельских общин — это минимально возможно, но если это полицейский офицер общины, который отвечает за несколько сел и населенных пунктов, где он работает, это мало. В городах это фактически не выдерживает конкуренции», — отметил министр.