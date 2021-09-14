«Не выдерживает конкуренции». Глава МВД будет требовать повышения зарплаты для полицейских

Министр внутренних дел Денис Монастырский будет требовать повышения заработной платы для полицейских. Он убежден, что сотрудники увольняются из правоохранительных органов из-за низкой зарплаты.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Ранее ведомство получало средства из COVID-фонда для доплат полицейским, а сейчас финансирование закончилось.
По мнению министра, заработная плата полицейских связана с вопросом безопасности и доверия граждан к правоохранительным органам, поэтому вознаграждение должно быть выше.
«Низкая заработная плата — один из факторов, который заставляет офицеров менять работу. Ее необходимо пересматривать в контексте бюджетного процесса», — сказал глава МВД.
Он пояснил, что в Нацполиции зарплаты колеблются в пределах 12—16 тысяч гривен, с надбавками и выплатами за выслугу лет.
«Для районных центров, сельских общин — это минимально возможно, но если это полицейский офицер общины, который отвечает за несколько сел и населенных пунктов, где он работает, это мало. В городах это фактически не выдерживает конкуренции», — отметил министр.
Поэтому Монастырский анонсировал, что к проекту госбюджета на 2022 подадут предложения для выравнивания регионального баланса заработной платы.
«Это то, что сможет выравнять и оставлять на местах кадры, которые сегодня работают в Национальной полиции», — пояснил министр.
- 9 июня 2021 года Кабмин выделил Министерству внутренних дел 800 миллионов гривен на доплаты сотрудникам структур ведомства. Средства выделят из госбюджета по программе «Мероприятия, связанные с борьбой с острым респираторным заболеванием COVID-19» («ковидный фонд»).
- Ранее организация StateWatch со ссылкой на отчет Госаудитслужбы сообщила, что аудит расходов из «ковидного фонда» на МВД в 2020 году выявил нарушения на 26,5 миллиона гривен.