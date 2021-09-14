Стоунхендж уперше за 60 років починають ремонтувати

Британський Стоунхендж уперше за 60 років почали капітально ремонтувати — між горизонтальними і вертикальними каменями за допомогою лазерної діагностики виявили ерозію і пошкодження на стиках.

Про це повідомляє Reuters.

Стоунхендж через ремонт закриють на два тижні.

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Фахівці замінять бетонний розчин між каменями, доданий під час попереднього ремонту в 1950-ті, на вапняний, оскільки він краще пропускає повітря. Це має позитивно позначитися на збереженні Стоунхенджу, що зазнає постійного впливу сильних вітрів.