ЮНЕСКО може забрати у Стоунхенджу статус памʼятки світової спадщини — якщо біля нього збудують тунель

Орган з питань спадщини ООН попередив Велику Британію, що Стоунхендж помістять у список культурних цінностей, що перебувають під загрозою, якщо за кілька сотень метрів від нього збудують трикілометровий дорожній тунель. Про це повідомляє The Guardian. ЮНЕСКО пояснила міністрам, що після зарахування до списку обʼєктів, що перебувають під загрозою, автоматично втрачається статус всесвітньої спадщини.

Очікується, що Стоунхендж позбудеться свого статусу, якщо біля нього побудують тунель. Міністр транспорту Грант Шаппс дав зелене світло цій схемі у листопаді, попри попередження ЮНЕСКО про те, що це «несприятливо вплине» на історичну цінність району. Він пояснював, що тунель позбавить від заторів, а ділянка, що проходить повз Стоунхендж, сховається під землею, і автомобілі не будуть муляти очі відвідувачам пам'ятника. Кріс Блендфорд, президент Всесвітньої спадщини Британії, поскаржився на «низький рівень обізнаності на урядовому рівні» про важливість обʼєктів ЮНЕСКО у країні. Він сказав, що багато з них критично недофінансовані, і що у міністрів немає бажання максимально використовувати пропозиції щодо обʼєктів всесвітньої спадщини. ЮНЕСКО також зверне «більш серйозну увагу» на ще 31 обʼєкт у Британії, включно з Вестмінстерським палацом і Королівськими ботанічними садами в Кʼю.