ЮНЕСКО может забрать у Стоунхенджа статус памятника мирового наследия — если возле него построят тоннель

Орган по вопросам наследия ООН предупредил Великобританию, что Стоунхендж поместят в список культурных ценностей, которые находятся под угрозой, если за несколько сотен метров от него построят трёхкилометровый дорожный тоннель. Об этом сообщает The Guardian. ЮНЕСКО объяснила министрам, что после зачисления в список объектов, которые находятся под угрозой, автоматически теряется статус всемирного наследия.

Ожидается, что Стоунхендж лишится своего статуса, если возле него построят тоннель. Министр транспорта Грант Шаппс дал зеленый свет этой схеме в ноябре, несмотря на предупреждение ЮНЕСКО о том, что это окажет «неблагоприятное воздействие» на историческую ценность района. Он объяснял, что тоннель избавит от пробок, а участок, проходящий мимо Стоунхенджа, скроется под землей, и автомобили не будут мозолить глаза посетителям памятника. Крис Блэндфорд, президент Всемирного наследия Британии, пожаловался на «низкий уровень осведомленности на правительственном уровне» о важности объектов ЮНЕСКО в стране. Он сказал, что многие из них критично недофинансированы, и у министров нет желания максимально использовать предложения по объектам всемирного наследия. ЮНЕСКО также обратит «более серьезное внимание» на еще 31 объект в Британии, включая Вестминстерский дворец и Королевские ботанические сады в Кью.