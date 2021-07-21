Ливерпуль утратил статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Британское правительство «очень разочаровано»

Исторический портовый район английского Ливерпуля утратил статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО из-за масштабных строительных проектов в городе.

Об этом сообщает BBC.

Международная организация объяснила, что исторический район потерял свою особую ценность из-за большого количества реализованных и запланированных в нем строительных проектов, поэтому комитет проголосовал за лишение города этого статуса.

Британское правительство «очень разочаровано» этим решением. Портовый район Ливерпуля получил статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в 2004 году.

Организация отметила, что рядом с историческим районом планируют построить стадион футбольного клуба «Эвертон», но это не соответствует целям ЮНЕСКО и стало «последней» каплей для лишения статуса.