ЮНЕСКО заявляет, что деградация экосистем Большого Барьерного рифа ускорилась

Международная организация ЮНЕСКО считает, что Большой Барьерный риф, который находится у Австралии, в «очень плохом» состоянии и его надо включить в список объектов всемирного наследия, которые находятся в опасности.

Об этом сообщает BBC.

В проекте решения Комитета всемирного наследия указано, что долгосрочные перспективы экосистем Большого Барьерного рифа ухудшились — от «плохих» до «очень плохих», а процесс их деградации был быстрее и масштабнее, чем ожидалось.