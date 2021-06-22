ЮНЕСКО заявляє, що деградація екосистем Великого Барʼєрного рифа пришвидчилася

Міжнародна організація ЮНЕСКО вважає, що Великий Барʼєрний риф, який розташований біля Австралії, треба внести у список обʼєктів всесвітньої спадщини, які перебувають у небезпеці.

Про це повідомляє BBC.

У проєкті рішення Комітету всесвітньої спадщини зазначено, що довгострокові перспективи екосистем Великого Барʼєрного рифа погіршилися — від «поганих» до «дуже поганих», а процес їхньої деградації був швидшим і більш масштабним, ніж очікувалося.