Земля поглинає вдвічі більше тепла, ніж віддає у космос. Науковці попереджають про глобальне потепління

Науковці виявили, що Земля у 2019 році поглинала вдвічі більше тепла, ніж у 2005 році. Це призводить до того, що планета, зокрема і Світовий океан, швидше нагріваються.

Про це йдеться у дослідженні, яке опублікувало NASA.

Науковці Національного управління океанічних і атмосферних досліджень та Управління з аеронавтики США вивчали енергетичний дисбаланс Землі. Клімат на планеті залежить від балансу того, скільки енергії Сонця поглинають атмосфера та поверхня Землі, а також скільки тепла віддає планета в космос.

Дослідження показало, що енергетичний дисбаланс Землі з 2005 до 2019 року збільшився приблизно вдвічі, тобто планета отримує більше тепла, ніж віддає, що змушує її нагріватися. Щоб виявити дисбаланс, науковці порівняли супутникові дані про те, скільки енергії надходить на Землю та скільки планета віддає, з даними зі станцій в океані, які оцінюють швидкість нагрівання Світового океану.

«Тенденції, які ми виявили, досить тривожні», — сказав один з авторів дослідження Норман Леб.