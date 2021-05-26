У травні в Арктиці зафіксували рекордну спеку — місцями понад 30 градусів тепла

У травні метеорологи зафіксували «приголомшливі» хвилі високої температури в Арктиці. 19 травня на північному заході Росії було 30 градусів тепла, що значно вище за середній показник для цієї пори року.

Про це повідомляє The Independent.

Британський метеоролог Скотт Дункан охарактеризував такі температурні умови як «виняткові для будь-якої пори року, але приголомшливі для травня». За прогнозами, сильні хвилі тепла в регіоні стануть більш частими.

Швидке потепління в Арктиці в майбутньому принесе постійні теплові хвилі, які призведуть до стрімкого танення льодів і викиду метану в атмосферу в районах вічної мерзлоти. Це сприятиме глобальному нагріванню.

Фахівці Програми моніторингу й оцінки Арктики (AMAP) зазначають, що зміни температури в регіоні у майбутньому можуть мати серйозні наслідки для всього світу (підвищення рівня океану).