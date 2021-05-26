В мае в Арктике зафиксировали рекордную жару — местами больше 30 градусов тепла

В мае метеорологи зафиксировали «потрясающие» волны высокой температуры в Арктике. 19 мая на северо-западе России было 30 градусов тепла, что значительно выше среднего значения для этого времени года.

Об этом сообщает The Independent.

Британский метеоролог Скотт Дункан охарактеризовал такие температурные условия как «поистине исключительные для любого времени года, но ошеломительные для мая». По прогнозам, сильные волны тепла в регионе станут более частыми.

Быстрое потепление в Арктике в будущем принесет постоянные тепловые волны, которые приведут к стремительному таянию льда и выбросу метана в атмосферу в районах вечной мерзлоты. Это будет способствовать глобальному нагреванию.

Специалисты Программы мониторинга и оценки Арктики (AMAP) отмечают, что изменения температуры в регионе в будущем могут иметь серьезные последствия для всего мира (повышение уровня океана).