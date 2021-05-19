На западе Антарктиды откололся айсберг размером более 4 тысяч км — это пять Киевов

На западе Антарктиды от шельфового ледника Ронне откололся айсберг площадью 4 320 квадратных километров — это равно площади пяти Киевов или площади испанского острова Мальорка.

Об этом сообщило Европейское космическое агентство, которое показало спутниковый снимок.

Айсберг получил название А-76 и сейчас является крупнейшим в мире, обогнав по размеру A-23A (3 880 кв. км), который тоже находится в море Уэдделла.

А-76 обнаружила Британская антарктическая служба с помощью изображений спутника Copernicus Sentinel-1.