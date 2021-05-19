На западе Антарктиды откололся айсберг размером более 4 тысяч км — это пять Киевов

На западе Антарктиды от шельфового ледника Ронне откололся айсберг площадью 4 320 квадратных километров — это равно площади пяти Киевов или площади испанского острова Мальорка.
Об этом сообщило Европейское космическое агентство, которое показало спутниковый снимок.
Айсберг получил название А-76 и сейчас является крупнейшим в мире, обогнав по размеру A-23A (3 880 кв. км), который тоже находится в море Уэдделла.
А-76 обнаружила Британская антарктическая служба с помощью изображений спутника Copernicus Sentinel-1.
- В ноябре 2020 года один из крупнейших айсбергов в мире А68а начал приближаться к острову в Южной Атлантике, что поставило под угрозу целую экосистему. В декабре А68а раскололся на две части, а в апреле 2021 года почти полностью растаял. Ученые прекратили наблюдать за ним.
- В марте этого года спутник Copernicus Sentinel-1 показал айсберг А-74 площадью как два Киева.