Стоунхендж впервые за 60 лет начинают ремонтировать

Британский Стоунхендж впервые за 60 лет начали капитально ремонтировать — между горизонтальными и вертикальными камнями с помощью лазерной диагностики обнаружили эрозию и повреждения на стыках.

Об этом сообщает Reuters.

Стоунхендж из-за ремонта закроют на две недели.

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Специалисты заменят бетонный раствор между камнями, добавленный во время предыдущего ремонта в 1950-е годы, на известковый, поскольку он лучше пропускает воздух. Это должно благоприятно сказаться на сохранности памятника, который подвергается постоянному воздействию сильных ветров.