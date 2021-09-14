У Чехії суд арештував росіянина Франчетті, якого затримали за запитом України

Міський суд Праги взяв під варту росіянина Олександра Франчетті, який причетний до окупації Криму. Чоловіка затримали за запитом України.

Про арешт повідомляють російські ЗМІ, які поїхали на судове засідання, що відбулось у вівторок, 14 вересня.

Сам росіянин Франчетті заявив, що відкидає висунуті проти нього звинувачення, і сказав, що це «крок до фашизму».

Нагадаємо, що у неділю, 12 вересня, Франчетті затримали в аеропорту Праги за міжнародним ордером на арешт, який видали за запитом України. Франчетті був учасником так званої «Кримської весни», яка закінчилася окупацією півострова Росією. Україна вимагатиме його екстрадиції, аби судити у себе.

За інформацією чеського видання iRozhlaz, Франчетті жив у Празі з 2000 року і працював фітнес-тренером. У 2014 році він приїхав до Криму, де в лютому створив «спеціалізовану розвідгрупу «Северный ветер», яка підтримувала тісні звʼязки з морськими піхотинцями Чорноморського флоту РФ. До групи Франчетті входило 11 осіб.