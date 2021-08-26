СБУ оголосила підозру ексголові Генічеської РДА у сприянні окупації Криму

Служба безпеки України повідомила про підозру одному з очільників Партії регіонів у Херсонській області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

До Революції гідності підозрюваний очолював один з районів у Херсонській області. Потім він утік до тимчасово окупованого Криму і всіляко сприяє окупаційному режиму.

Фігурант перебрався на півострів одразу після окупації Криму Росією. Будучи етнічним татарином, він «активно включився у проросійську агітацію кримськотатарського населення. Проти тих, хто не поділяв його ідей, ініціював переслідування з боку окупаційної влади».

Підозрюваний також створив громадську організацію для «об’єднання кримськотатарського народу». Справжньою метою цієї організації СБУ називає агітацію населення щодо визнання легітимності окупації Криму та агітація за участь у виборах до представницьких органів окупаційної влади на території Криму й у виборах президента Росії.

Чоловіку повідомили про підозру за статтею 111 (державна зрада) Кримінального кодексу. СБУ не називає імені підозрюваного, проте за даними з відкритих джерел ідеться про колишнього очільника Генічеської райдержадміністрації Сейтумера Німеттулаєва.

У серпні 2019 року прокуратура Криму оголосила йому підозру за ч. 3 ст. 260 КК України (створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань). Німеттулаєва підозрюють у фінансуванні «самооборони Криму», причетної до захоплення Верховної Ради Криму і сприяння анексії півострова.

У Криму Німеттулаєв очолює проросійську кримськотатарську організацію «Кирим бирлиги» (Qirim Birligi) й активно підтримує агресивну політику Кремля.