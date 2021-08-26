СБУ объявила подозрение экс-главе Генической РГА в содействии оккупации Крыма

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении одному из руководителей Партии регионов в Херсонской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

До Революции достоинства подозреваемый возглавлял один из районов в Херсонской области. Фигурант перебрался на полуостров сразу после оккупации Крыма Россией. Будучи этническим татарином, он «активно включился в пророссийскую агитацию крымскотатарского населения. Против тех, кто не разделял его идеи, он инициировал преследования со стороны оккупационной власти».

Подозреваемый также создал общественную организацию для «объединения крымскотатарского народа». Настоящей целью этой организации СБУ называет агитацию населения за признание легитимности оккупации Крыма и агитацию за участие в выборах в представительные органы оккупационной власти на территории Крыма и в выборах президента России.

Мужчине сообщили о подозрении по статье 111 (государственная измена) Уголовного кодекса. СБУ не называет имени подозреваемого, но по данным из открытых источников речь идет о бывшем главе Генической райгосадминистрации Сейтумере Ниметтулаеве.

В августе 2019 года прокуратура АР Крым объявила ему подозрение по ч. 3 ст. 260 УК Украины (создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Ниметтулаева подозревают в финансировании «самообороны Крыма», причастной к захвату Верховного совета Крыма и участию в аннексии полуострова.

В Крыму Ниметтулаев возглавляет пророссийскую крымскотатарскую организацию «Къырым бирлигы» (Qirim Birligi) и активно поддерживает агрессивную политику Кремля.