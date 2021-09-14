В Чехии суд арестовал россиянина Франчетти, которого задержали по запросу Украины

Городской суд Праги взял под стражу россиянина Александра Франчетти, который причастен к оккупации Крыма. Мужчину задержали по запросу Украины.
Об аресте сообщают российские СМИ, которые поехали на судебное заседание, которое состоялось во вторник, 14 сентября.
Сам россиянин Франчетти заявил, что отвергает выдвинутые против него обвинения и сказал, что это «шаг к фашизму».
Напомним, что в воскресенье, 12 сентября, Франчетти задержали в аэропорту Праги по международному ордеру на арест, который выдали по запросу Украины. Франчетти был участником так называемой «Крымской весны», которая закончилась оккупацией полуострова Россией. Украина потребует его экстрадиции, чтобы судить у себя.
По информации чешского издания iRozhlaz, Франчетти жил в Праге с 2000 года и работал фитнес-тренером. В 2014 году он приехал в Крым, где в феврале создал «специализированную разведгруппу «Северный ветер», которая поддерживала тесные связи с морскими пехотинцами Черноморского флота РФ. В группу Франчетти входило 11 человек.
- В конце августа СБУ задержала боевика, участвовавшего в аннексии Крыма. Он был участником «самообороны». До этого СБУ объявила подозрение экс-главе Генической РГА в содействии оккупации Крыма.
- 16 марта 2014 года на территории украинского Крыма состоялся непризнанный международным сообществом так называемый «референдум о статусе полуострова». Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ». Вот так Россия аннексировала украинскую территорию.