В Чехии суд арестовал россиянина Франчетти, которого задержали по запросу Украины

Городской суд Праги взял под стражу россиянина Александра Франчетти, который причастен к оккупации Крыма. Мужчину задержали по запросу Украины.

Об аресте сообщают российские СМИ, которые поехали на судебное заседание, которое состоялось во вторник, 14 сентября.

Сам россиянин Франчетти заявил, что отвергает выдвинутые против него обвинения и сказал, что это «шаг к фашизму».

Напомним, что в воскресенье, 12 сентября, Франчетти задержали в аэропорту Праги по международному ордеру на арест, который выдали по запросу Украины. Франчетти был участником так называемой «Крымской весны», которая закончилась оккупацией полуострова Россией. Украина потребует его экстрадиции, чтобы судить у себя.

По информации чешского издания iRozhlaz, Франчетти жил в Праге с 2000 года и работал фитнес-тренером. В 2014 году он приехал в Крым, где в феврале создал «специализированную разведгруппу «Северный ветер», которая поддерживала тесные связи с морскими пехотинцами Черноморского флота РФ. В группу Франчетти входило 11 человек.