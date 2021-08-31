СБУ задержала боевика, участвовавшего в аннексии Крыма

Служба безопасности задержала боевика, участвовавшего в аннексии Крыма. Он вступил в ряды местной «самообороны» и патрулировал города.

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

«Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали на Херсонщине активного участника незаконного вооруженного формирования. Им оказался бывший житель Ялты, который в феврале 2014 года по идейным убеждениям вступил в так называемую «Ялтинскую роту Народной самообороны Крыма». Он с оружием в руках осуществлял патрулирование украинских городов», — говорится в сообщении.

Мужчина в феврале-марта 2014 года принимал активное участие в противодействии проукраинским акциям и запугивал местное население. За содействие оккупации он даже получил награду от Минобороны России — медаль «За возвращение Крыма». Его задержали после приезда на материковую Украину.

Мужчине объявили о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.