СБУ затримала бойовика, який брав участь в анексії Криму

Служба безпеки затримала бойовика, який брав участь в анексії Криму. Він вступив до лав місцевої «самооборони» та патрулював міста.

Про це пише пресслужба СБУ.

«Контррозвідники Служби безпеки України викрили і затримали на Херсонщині активного учасника незаконного збройного формування. Ним виявився колишній мешканець Ялти, який у лютому 2014 року за ідейними переконаннями вступив до так званої «Ялтинської роти народної самооборони Криму». Він зі зброєю в руках здійснював патрулювання українських міст», — йдеться у повідомленні.

Чоловік у лютому-березні 2014 року брав активну участь у протидії проукраїнським акціям та залякував місцеве населення. За сприяння окупації він навіть отримав нагороду від Міноборони Росії – медаль «За повернення Криму». Його затримали після приїзду на материкову Україну.

Чоловікові оголосили про підозру і вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізований або збройних формувань) Кримінального кодексу України.