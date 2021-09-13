В Праге по запросу Украины задержали российского активиста, участника оккупации Крыма

В воскресенье, 12 сентября, в аэропорту Праги (Чехия) был задержан гражданин России Александр Франчетти по международному ордеру на арест, выданному по запросу Украины. Франчетти был участником так называемой «Крымской весны», которая закончилась оккупацией полуострова Россией.

О задержании сообщили ряд СМИ, в том числе Следственный комитет РФ. В российском посольстве в Чехии уже заявили, что оказывают Франчетти консульскую помощь.

По информации чешского издания iRozhlaz, Франчетти жил в Праге с 2000 года и работал фитнес-тренером. В 2014 году он приехал в Крым, где в феврале создал «специализированную разведгруппу «Северный ветер», которая поддерживала тесные связи с морскими пехотинцами Черноморского флота РФ. В группу Франчетти входило 11 человек.

Теперь россиянину грозит депортация в Украину и суд.