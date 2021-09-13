У Празі за запитом України затримали російського активіста, учасника окупації Криму

У неділю, 12 вересня, в аеропорту Праги (Чехія) був затриманий громадянин Росії Олександр Франчетті за міжнародним ордером на арешт, виданим за запитом України. Франчетті був учасником так званої «Кримської весни», яка закінчилася окупацією півострова Росією.

Про затримання повідомили низка ЗМІ, у тому числі Слідчий комітет РФ. У російському посольстві в Чехії вже заявили, що надають Франчетті консульську допомогу.

За інформацією чеського видання iRozhlaz, Франчетті жив у Празі з 2000 року і працював фітнес-тренером. У 2014 році він приїхав до Криму, де в лютому створив «спеціалізовану розвідгрупу «Северный ветер», яка підтримувала тісні звʼязки з морськими піхотинцями Чорноморського флоту РФ. До групи Франчетті входило 11 осіб.

Тепер росіянину загрожує депортація в Україну і суд.