Директор Бюро економічної безпеки Мельник назвав розмір своєї зарплати

Заробітна плата директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) становитиме близько 120—130 тисяч гривень на місяць. Про це на брифінгу 14 вересня повідомив чинний глава БЕБ Вадим Мельник, якого цитує Інтерфакс.

«Моя особиста зарплата становитиме понад 120—130 тисяч гривень на місяць. Було чітке завдання — премії керівникам не закладати», — заявив Мельник.

Також він повідомив, що на 2022 рік БЕБ виділили 600 мільйонів гривень на закупівлю будівель, компʼютерної техніки, автомобілів ы різних способів звʼязку. Якщо коштів не вистачить, Мельник сподівається, що уряд зможе виділити додаткові.

Верховна Рада 28 січня 2021 року ухвалила закон «Про Бюро економічної безпеки України». Його діяльність координуватиме Кабінет міністрів. Тому в Україні ліквідують податкову міліцію, економічні підрозділи СБУ та Нацполіції — замість них буде БЕБ. Новий орган має почати роботу після 25 вересня. ДФС припинить своє існування наступного дня.