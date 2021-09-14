Директор Бюро економічної безпеки Мельник назвав розмір своєї зарплати

Заробітна плата директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) становитиме близько 120—130 тисяч гривень на місяць. Про це на брифінгу 14 вересня повідомив чинний глава БЕБ Вадим Мельник, якого цитує Інтерфакс.
«Моя особиста зарплата становитиме понад 120—130 тисяч гривень на місяць. Було чітке завдання — премії керівникам не закладати», — заявив Мельник.
Також він повідомив, що на 2022 рік БЕБ виділили 600 мільйонів гривень на закупівлю будівель, компʼютерної техніки, автомобілів ы різних способів звʼязку. Якщо коштів не вистачить, Мельник сподівається, що уряд зможе виділити додаткові.
Верховна Рада 28 січня 2021 року ухвалила закон «Про Бюро економічної безпеки України». Його діяльність координуватиме Кабінет міністрів. Тому в Україні ліквідують податкову міліцію, економічні підрозділи СБУ та Нацполіції — замість них буде БЕБ. Новий орган має почати роботу після 25 вересня. ДФС припинить своє існування наступного дня.
- У новому відомстві працюватимуть 4 тисячі людей, його директора обрали на відкритому конкурсі. Його виграв очільник Державної фіскальної служби Вадим Мельник, 20 серпня його призначили на посаду голови БЕБ.
- 12 вересня в Бюро економічної безпеки сформували Раду громадського контролю з 15 людей. Вона допомагатиме набирати персонал.
- Журналісти проєкту «Схеми» зʼясували, що Мельник купив квартиру в «Аркадії» за ціною, яка вдвічі нижча за ринкову: житло на 67,8 квадратних метра у ЖК «19 перлина» він купив за 1,13 мільйона гривень. Це вдвічі дешевше ринкової вартості квартири, оскільки ціна за 1 квадратний метр у той період становила $1 200—1 300. Сам Мельник у коментарі журналістам заявив, що «все — прозоро, і така вартість квартири підтверджена офіційною оцінкою».