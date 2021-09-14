Справа «вагнерівців»: колишній глава розвідки Бурба «вийшов на звʼязок» із ТСК, його незабаром заслухають

Колишній начальник Головного управління розвідки Василь Бурба вийшов на звʼязок, його незабаром заслухає Тимчасова слідча комісія (ТСК) у справі про спецоперацію проти членів «ПВК Вагнера», яких затримали в Мінську в липні 2020 року.
Про це голова ТСК Марʼяна Безугла розповіла в інтервʼю «Українській правді», яке оприлюднили 14 вересня.
«І також щодо пана Бурби — я зверталася, не було контакту. Після сьогоднішньої моєї заяви він вийшов на контакт. Ми його найближчим часом заслухаємо, або завтра, або післязавтра. Тобто такі моменти додаткової звірки, додаткової перевірки ще будуть продовжуватися в рамках роботи Тимчасової слідчої комісії», — зазначила Безугла.
Щодо того, як працювала ТСК, то вона пояснила, що першочергово опрацьовували матеріали, які є у відомствах, опитували тих, хто безпосередньо цим займався, також заслухали тих, хто був залучений, але після цього звільнений. Під час розмов із залученими були «різні моменти»: люди намагались уникнути питань, тиску та перешкоджань не було.
13 вересня на брифінгу Безугла заявляла, що Бурба не зʼявився на засідання ТСК, з ним не було звʼязку, і комісія просила його зʼявитися. Там його вважають ключовою особою у встановленні фактів у цій справі. Саме він приймав безпосередні рішення під час спецоперації.
- 29 липня 2020 року в Мінську затримали 33 бойовиків російської «ПВК Вагнера», 13 з яких точно воювали проти України на боці «ДНР» і «ЛНР». Україна запросила екстрадицію бойовиків, проте Білорусь передала «вагнерівців» Росії. Згодом «Комсомольська правда» повідомила, що арешт бойовиків у Білорусі був українською спецоперацією.
- Далі про «операцію українських спецслужб» почали писати українські журналісти. Головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов написав, що СБУ і ГУР Міноборони виманювали бойовиків в Україну, але голова ОП Андрій Єрмак запропонував перенести фінальний етап операції, і вона провалилася — бойовиків заарештували в Білорусі. Схожу інформацію опублікували журналістка Яніна Соколова, видання «Українська правда» і «Дзеркало тижня».
- Президент України, голова ОП Андрій Єрмак, а також СБУ та Служба зовнішньої розвідки стверджували, що ніяку операцію не готували, а медіа поширюють російську дезінформацію. Однак ексглава Офісу президента Андрій Богдан підтвердив існування спецоперації, а пʼятий президент Порошенко заявив, що в 2018 році особисто її санкціонував.
- Вже 24 червня Володимир Зеленський підтвердив, що спецоперація із затримання «вагнерівців» дійсно готувалася, але не в Україні, хоча інші країни максимально намагалися «затягнути» Київ у цю історію.