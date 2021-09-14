Справа «вагнерівців»: колишній глава розвідки Бурба «вийшов на звʼязок» із ТСК, його незабаром заслухають

Колишній начальник Головного управління розвідки Василь Бурба вийшов на звʼязок, його незабаром заслухає Тимчасова слідча комісія (ТСК) у справі про спецоперацію проти членів «ПВК Вагнера», яких затримали в Мінську в липні 2020 року.

Про це голова ТСК Марʼяна Безугла розповіла в інтервʼю «Українській правді», яке оприлюднили 14 вересня.

«І також щодо пана Бурби — я зверталася, не було контакту. Після сьогоднішньої моєї заяви він вийшов на контакт. Ми його найближчим часом заслухаємо, або завтра, або післязавтра. Тобто такі моменти додаткової звірки, додаткової перевірки ще будуть продовжуватися в рамках роботи Тимчасової слідчої комісії», — зазначила Безугла.

Щодо того, як працювала ТСК, то вона пояснила, що першочергово опрацьовували матеріали, які є у відомствах, опитували тих, хто безпосередньо цим займався, також заслухали тих, хто був залучений, але після цього звільнений. Під час розмов із залученими були «різні моменти»: люди намагались уникнути питань, тиску та перешкоджань не було.

13 вересня на брифінгу Безугла заявляла, що Бурба не зʼявився на засідання ТСК, з ним не було звʼязку, і комісія просила його зʼявитися. Там його вважають ключовою особою у встановленні фактів у цій справі. Саме він приймав безпосередні рішення під час спецоперації.