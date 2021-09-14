Дело «вагнеровцев»: бывший глава разведки Бурба «вышел на связь» с ВСК, его вскоре заслушают

Бывший начальник Главного управления разведки Василий Бурба вышел на связь, его вскоре заслушает Временная следственная комиссия (ВСК) по делу о спецоперации против членов «ЧВК Вагнера», которых задержали в Минске в июле 2020 года.
Об этом глава ВСК Марьяна Безуглая рассказала в интервью «Украинской правде», которое обнародовали 14 сентября.
«И также в отношении господина Бурбы — я обращалась, не было контакта. После сегодняшнего моего заявления он вышел на контакт. Мы его в ближайшее время заслушаем, или завтра, или послезавтра. То есть такие моменты дополнительной сверки, дополнительной проверки еще будут продолжаться в рамках работы Временной следственной комиссии», — отметила Безуглая.
Что касается того, как работала ВСК, то она объяснила, что в первую очередь обрабатывали материалы, которые есть в ведомствах, опрашивали тех, кто непосредственно этим занимался, также заслушали тех, кто был вовлечен, но после этого уволен. Во время разговоров с привлеченными были «разные моменты»: люди пытались избежать вопросов, давления и препятствования не было.
13 сентября на брифинге Безуглая заявляла, что Бурба не явился на заседание ВСК, с ним не было связи, и комиссия просила его появиться. Там его считают ключевой фигурой в освещении фактов по этому делу. Именно он принимал непосредственные решения по спецоперации.
- 29 июля 2020 года в Минске задержали 33 боевиков российской «ЧВК Вагнера», 13 из которых точно воевали против Украины на стороне «ДНР» и «ЛНР». Украина запросила экстрадицию боевиков, однако Беларусь передала «вагнеровцев» России. Впоследствии «Комсомольская правда» сообщила, что арест боевиков в Беларуси был украинской спецоперацией.
- Об «операции украинских спецслужб» начали писать украинские журналисты. Главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов написал, что СБУ и ГУР Минобороны выманивали боевиков в Украину, но глава ОП Андрей Ермак предложил перенести финальный этап операции, и она провалилась — боевиков арестовали в Беларуси. Похожую информацию опубликовали журналистка Янина Соколова, издание «Украинская правда» и «Зеркало недели».
- Президент Украины, глава ОП Андрей Ермак, а также СБУ и Служба внешней разведки утверждали, что никакую операцию не готовили, а медиа распространяют российскую дезинформацию. Однако экс-глава Офиса президента Андрей Богдан подтвердил существование спецоперации, а пятый президент Порошенко заявил, что в 2018 году лично ее санкционировал.
- Уже 24 июня Владимир Зеленский подтвердил, что спецоперация по задержанию «вагнеровцев» действительно готовилась, но не в Украине, хотя другие страны максимально пытались «затянуть» Киев в эту историю.