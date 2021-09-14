Дело «вагнеровцев»: бывший глава разведки Бурба «вышел на связь» с ВСК, его вскоре заслушают

Бывший начальник Главного управления разведки Василий Бурба вышел на связь, его вскоре заслушает Временная следственная комиссия (ВСК) по делу о спецоперации против членов «ЧВК Вагнера», которых задержали в Минске в июле 2020 года.

Об этом глава ВСК Марьяна Безуглая рассказала в интервью «Украинской правде», которое обнародовали 14 сентября.

«И также в отношении господина Бурбы — я обращалась, не было контакта. После сегодняшнего моего заявления он вышел на контакт. Мы его в ближайшее время заслушаем, или завтра, или послезавтра. То есть такие моменты дополнительной сверки, дополнительной проверки еще будут продолжаться в рамках работы Временной следственной комиссии», — отметила Безуглая.

Что касается того, как работала ВСК, то она объяснила, что в первую очередь обрабатывали материалы, которые есть в ведомствах, опрашивали тех, кто непосредственно этим занимался, также заслушали тех, кто был вовлечен, но после этого уволен. Во время разговоров с привлеченными были «разные моменты»: люди пытались избежать вопросов, давления и препятствования не было.

13 сентября на брифинге Безуглая заявляла, что Бурба не явился на заседание ВСК, с ним не было связи, и комиссия просила его появиться. Там его считают ключевой фигурой в освещении фактов по этому делу. Именно он принимал непосредственные решения по спецоперации.