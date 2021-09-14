Співзасновник Apple Стів Возняк відкриває власну космічну компанію

Співзасновник компанії Apple Стів Возняк оголосив про створення космічної компанії Privateer Space, «яка буде не схожою на інші». Про це він заявив у Twitter, а ось сайт компанії.
Компанію заснував Возняк і американський інженер і генеральний директор робототехнічної компанії Ripcord Алекс Філдінг. Возняк також прикріпив відео про компанію. В описі вказано, що Privateer Space створена, щоб «космос був безпечним і доступним для всього людства».
«Разом ми підемо далеко. Ми подивимося один на одного, вирішимо проблеми разом. Космос — це не перегони. Це не конкуренція або гра. Ми не одна людина, одна компанія, одна нація. Ми одна планета. Ми дослідники. Ми повинні працювати разом. Ми подбаємо про те, що у нас є, щоб наступному поколінню було краще», — йдеться у відео.
Компанія докладно розповість про плани на конференції Advanced Maui Optical and Space Surveillance Technologies (AMOS Tech), яка пройде 14—17 вересня 2021 року.
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