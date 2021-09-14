Соучредитель Apple Стив Возняк открывает собственную космическую компанию

Соучредитель компании Apple Стив Возняк объявил о создании космической компании Privateer Space, «которая будет непохожей на другие». Об этом он заявил в Twitter, а вот сайт компании.
Компанию основал Возняк и американский инженер и генеральный директор робототехнической компании Ripcord Алекс Филдинг. Возняк также прикрепил видео о компании. В описании указано, что Privateer Space создана, чтобы «космос был безопасным и доступным для всего человечества».
«Вместе мы пойдем далеко. Мы посмотрим друг на друга, решим проблемы вместе. Космос — это не гонки. Это не конкуренция или игра. Мы не один человек, одна компания, одна нация. Мы одна планета. Мы исследователи. Мы должны работать вместе. Мы позаботимся о том, что у нас есть, чтобы следующему поколению было лучше», — говорится в видео.
Компания подробно расскажет о планах на конференции Advanced Maui Optical and Space Surveillance Technologies (AMOS Tech), которая пройдет 14—17 сентября 2021 года.
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