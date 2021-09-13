Опитування: понад половину українців не планують вакцинуватися від коронавірусу

56,5% опитаних відповіли, що невакциновані і, скоріш за все, не будуть вакцинуватися. 25,1% відповіли, що невакциновані, але хочуть це зробити, а 18,4% респондентів повідомили, що отримали щонайменше одне щеплення від коронавірусу. Зазначається, що ці показники відмови — одні з найвищих у світі, якщо порівняти з сусідніми державами, де проводили відповідні опитування.

Понад половину українців не планують найближчим часом вакцинуватися від коронавірусу . Про це свідчать результати опитування , проведеного Фондом «Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва».

Найчастіше українці пояснюють відмову від щеплення тим, що вакцини, на їхню думку, ще недостатньо перевірені. Крім того, респонденти також заявили, що бояться побічних ефектів від щеплень, виступають проти навʼязування вакцинації з боку держави, а також не вірять, що вакцинація захистить від хвороби.

Натомість головним аргументом на користь щеплення українці називають бажання працювати у період посилення карантинних обмежень. Крім того, опитані вважають, що вакцини ефективні, безпечні, а також дозволяють їхати за кордон.

Дослідження проводилося з 14 по 24 серпня за фінансової підтримки Уряду Великої Британії у рамках проєкту «Оцінка впливу COVID-19 на стабільність та мирне врегулювання в Україні». Всього опитали 2001 респондента. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.