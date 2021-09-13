Опрос: более половины украинцев не планируют вакцинироваться от коронавируса

56,5% опрошенных ответили, что невакцинированы и, скорее всего, не будут прививаться. 25,1% ответили, что невакцинированы, но хотят сделать это, а 18,4% респондентов сообщили, что получили по меньшей мере одну прививку от коронавируса. Отмечается, что показатели отказа — одни из самых высоких в мире, если сравнить с соседними государствами, где проводили соответствующие опросы.

Более половины украинцев не планируют в ближайшее время вакцинироваться от коронавируса . Об этом свидетельствуют результаты опроса , проведенного Фондом «Демократические инициативы им. Илька Кучерива».

Чаще всего украинцы объясняют отказ от прививки тем, что вакцины, по их мнению, еще недостаточно изучены. Кроме того, респонденты также заявили, что боятся побочных эффектов, выступают против навязывания вакцинации со стороны государства, а также не верят, что вакцина защитит от болезни.

В то же время главным аргументом в пользу прививки украинцы называют желание работать в период усиления карантинных ограничений. Кроме того, опрошенные считают, что вакцины эффективны, безопасны, а также позволяют ехать за границу.

Исследование проводилось с 14 по 24 августа при финансовой поддержке правительства Великобритании в рамках проекта «Оценка воздействия COVID-19 на стабильность и мирное урегулирование в Украине». Всего опросили 2 001 респондента. Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,2%.