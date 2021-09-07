КГГА: 50% киевлян получили прививку от коронавируса

Прививку от COVID-19 уже сделали 50% киевлян, при этом завершили цикл иммунизации 46% от общего количества вакцинированных.

Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, пишет пресс-служба КГГА.

Она напомнила, что на базе медицинских учреждений столицы работают пункты вакцинации, а также в ежедневном режиме функционирует Центр массовой вакцинации на базе МВЦ.

«Сегодня можно выбирать среди вакцин AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Moderna (вторая доза) и CoronaVac. Это должно быть аргументом для тех, кто откладывал прививки, отдавая предпочтение тому или иному препарату», — отметила директор департамента и призвала людей не затягивать с вакцинацией.