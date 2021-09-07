КМДА: 50% киян отримали щеплення від коронавірусу

Щеплення від COVID-19 вже зробили 50% киян, при цьому, завершили цикл імунізації 46% від загальної кількості вакцинованих.
Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург, передає пресслужба КМДА.
Вона нагадала, що на базі медичних закладів столиці працюють пункти вакцинації, а також у щоденному режимі функціонує Центр масової вакцинації на базі МВЦ.
«Сьогодні можна обирати серед вакцин AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Moderna (друга доза) та CoronaVac. Це має бути аргументом для тих, хто відкладав щеплення, віддаючи перевагу тому чи іншому препарату» — зазначила директорка департаменту та закликала людей не зволікати з вакцинацією.
Гінзбург зазначила, що цифру 50% наводять по відношенню до офіційної кількості населення міста.
«Зрозуміло, що в столиці працює багато людей з інших регіонів. Окрім того, люди подорожують, приїздять у справах або відвідати рідних. Наголошую, що всі мешканці України або іноземці, які мають посвідку на проживання, безвідмовно та безоплатно можуть вакцинуватися від COVID-19 у Києві», — резюмувала фахівець.
За офіційною статистикою, населення Києва станом на 1 грудня 2019 року становило понад 2,9 млн людей. За даними МОЗ, у Києві двома дозами уже щеплено 671 234 людини.
- Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузин заявив, що пандемія коронавірусу може тривати від 2 до 5 років. Україна, за його словами, готова до нової хвилі. Якщо буде потрібно, у листопаді країну чекає локдаун, однак для вакцинованих будуть привілеї.
- МОЗ відкрив в Україні понад 300 центрів вакцинації від коронавірусу — ось список з адресами та графіком роботи.