КМДА: 50% киян отримали щеплення від коронавірусу

Щеплення від COVID-19 вже зробили 50% киян, при цьому, завершили цикл імунізації 46% від загальної кількості вакцинованих.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург, передає пресслужба КМДА.

Вона нагадала, що на базі медичних закладів столиці працюють пункти вакцинації, а також у щоденному режимі функціонує Центр масової вакцинації на базі МВЦ.

«Сьогодні можна обирати серед вакцин AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Moderna (друга доза) та CoronaVac. Це має бути аргументом для тих, хто відкладав щеплення, віддаючи перевагу тому чи іншому препарату» — зазначила директорка департаменту та закликала людей не зволікати з вакцинацією.