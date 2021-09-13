В Україні за добу виявили понад тисячу нових випадків зараження коронавірусом

В Україні за минулу добу, 12 вересня, виявили 1 205 нових випадків зараження коронавірусом. З них 149 дітей та 23 медики.

Про це пише Міністерство охорони здоров’я у своєму Facebook.

Через хворобу до лікарень потрапили 833 людини, а 18 хворих померли від ускладнень. Водночас 758 людей одужали від коронавірусу.

Найбільше нових випадків зафіксували в м. Київ (166), Тернопільській (148), Чернівецькій (120), Житомирській (88) та Львівській (86) областях.

Також за минулу добу зробили 45 тисяч щеплень проти коронавірусу — 16 тисяч людей отримали першу дозу вакцини, а 28 тисяч — другу дозу.