В Украине за сутки выявили более тысячи новых случаев заражения коронавирусом

В Украине за минувшие сутки, 12 сентября, выявили 1 205 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 149 детей и 23 медика.

Об этом пишет Министерство здравоохранения в своем Facebook.

Из-за болезни в больницы попали 833 человека, а 18 больных умерли от осложнений. В то же время 758 человек выздоровели от коронавируса.

Больше всего новых случаев зафиксировали в г. Киев (166), Тернопольской (148), Черновицкой (120), Житомирской (88) и Львовской (86) областях.

Также за минувшие сутки сделали 45 тысяч прививок против коронавируса — 16 тысяч людей получили первую дозу вакцины, а 28 тысяч — вторую дозу.