В Украине за сутки более 2 тысяч новых больных ковидом. Вакцинировали от него почти 75 тысяч человек

В Украине за сутки 11 сентября выявили 2 196 новых больных коронавирусом, вакцинировали от него 74 444 человека.

Об этом утром 12 сентября сообщило Министерство здравоохранения.

Больше всего новых больных выявили в городе Киев (193), Черновицкой (189), Харьковской (182), Тернопольской (173) и Днепропетровской (172) областях. Также за минувшие сутки умерли от коронавируса 22 человека, 499 выздоровели, а госпитализировали 1 257.

Всего с начала пандемии в Украине выявили коронавирус у 2 316 619 человек. Умерли 54 342, а победили его 2 221 110.

Что касается вакцинации, то 11 сентября сделали 74 444 прививки. Всего в Украине вакцинировали 5 889 812 человек, из них получили обе дозы — 4 775 986.