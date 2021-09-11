США припиняють евакуацію афганців через кір. Ще 44 людини перевіряють на звʼязок із терористами

США на певний час зупинили евакуацію громадян Афганістану, оскільки після прибуття в Штати у чотирьох афганців виявили кір.

Про це повідомляють NBC News і CBC.

Евакуаційні рейси в США тимчасово припинені на вимогу Центру з контролю і профілактики захворювань. Хворих афганців помістили на карантин, а на авіабазах в Катарі та Німеччини (Рамштайн) перевіряють всіх біженців.

США будуть вимагати від всіх афганців, які вʼїжджають на територію країни, робити щеплення від хвороби.

Крім цього, 44 афганців, евакуйованих в США, перевіряє Департамент внутрішньої безпеки, передає «Радіо Свобода». За даними відомства, вони можуть становити потенційну загрозу нацбезпеці і проходять перевірку на звʼязок із терористами.