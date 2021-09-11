США приостанавливают эвакуацию афганцев из-за кори. Еще 44 человека проверяют на связь с террористами

США на время остановили эвакуацию граждан Афганистана, поскольку по прибытии в Штаты у четырех афганцев обнаружили корь.
Об этом сообщают NBC News и CBC.
Эвакуационные рейсы в США временно приостановлены по запросу Центра по контролю и профилактике заболеваний. Больных афганцев поместили на карантин, а на авиабазах в Катаре и Германии (Рамштайн) проверяют всех беженцев.
США будут требовать от всех афганцев, которые въезжают на территорию страны, прививаться от кори.
Кроме этого, 44 афганцев, эвакуированных в США, проверяет Департамент внутренней безопасности, передает «Радио Свобода». По данным ведомства, они могут представлять потенциальную угрозу нацбезопасности и проходят проверку на связь с террористами.
- 9 сентября аэропорт Кабула вновь начал принимать рейсы после того, как 30 августа его покинули силы США. Талибы разрешили продолжить эвакуацию афганцев и иностранцев. Первым рейсом в Катар вывезли 113 человек, среди которых было два гражданина Украины.
- Накануне министр иностранных дел Украины сообщал, что в Афганистане ждут эвакуации 159 украинцев.