В Україні за добу майже 4 тисячі нових COVID-хворих, вакцинували — 183 тисячі людей

В Україні за минулу добу, 10 вересня, виявили 3 869 нових хворих на коронавірус.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
Найбільше нових хворих у Львівській області (379) і Києві (370). У лікарні потрапили 1 102 людини, а померли від ускладнень 69 українців.
Вакцинували за добу 183 527 осіб. Першу дозу отримали 71 388 осіб, а другу — 112 139 людей. Всього в Україні повністю вакцинували 4 730 712 людини. Загалом зроблено 10 591 352 щеплення.
- Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що пандемія коронавірусу може тривати від 2 до 5 років. Україна, за його словами, готова до нової хвилі. Якщо буде потрібно, у листопаді країну чекає локдаун, проте для вакцинованих будуть привілеї.