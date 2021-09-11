В Украине за сутки почти 4 тысячи новых COVID-больных, вакцинировали — 183 тысячи человек

В Украине за прошедшие сутки, 10 сентября, выявили 3 869 новых больных коронавирусом.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Больше всего новых больных во Львовской области (379) и Киеве (370). В больницы попали 1 102 человека, а умерли от осложнений 69 украинцев.
Вакцинировали за сутки 183 527 человек. Первую дозу получили 71 388 человек, а вторую — 112 139 людей. Всего в Украине полностью вакцинировали 4 730 712 человека. В общем сделано 10 591 352 прививки.
- Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что пандемия коронавируса может продлиться от 2 до 5 лет. Украина, по его словам, готова к новой волне. Если потребуется, в ноябре страну ждет локдаун, однако для вакцинированных будут привилегии.