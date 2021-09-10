ЄСПЛ відреагував на прохання адвоката захистити увʼязнених кримських татар Джеляла і Ахтемова від тортур

Європейський суд із прав людини відреагував на заяву адвокатки Євгенії Закревської «про вжиття термінових заходів» для захисту Нарімана Джеляла й Асана Ахтемова від тортур. Також суд вимагає надати кримським татарам доступ до незалежних адвокатів.

Про це правниця повідомила на своїй сторінці у соціальних медіа .

Суд зробив запит у РФ на інформацію про медичне обстеження Джеляла і Ахтемова та запит на отримання офіційної реакції РФ на заяви про катування. Окремо ЄСПЛ попросив надати інформацію в уряду РФ про те, чи має Асан Ахтемов доступ до адвоката, якого він сам вибрав, можливість конфіденційних зустрічей із ним та як часто і за яких умов він з адвокатом може бачитися.

При цьому Закревська уточнила, що термін для подачі запитуваної судом інформації обмежений до 23 вересня 2021 року.

Нагадаємо, 3 та 4 вересня в Криму російські силовики провели обшуки та затримали пʼятьох осіб, у тому числі кримськотатарського політика й активіста Нарімана Джеляла.

6 вересня в Криму заарештували чотирьох затриманих — 60 діб отримали брати Азіз й Асан Ахтемові, а 10 діб — батько затриманого Азіза Ахтемова Ескендер. Ще один син Ескендера, Арсен Ахтемов, отримав 15 діб арешту.