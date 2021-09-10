ЕСПЧ отреагировал на просьбу адвоката защитить заключенных крымских татар Джеляла и Ахтемова от пыток

Европейский суд по правам человека отреагировал на заявление адвоката Евгении Закревской «о принятии срочных мер» для защиты Наримана Джеляла и Асана Ахтемова от пыток. Также суд требует предоставить крымским татарам доступ к независимым адвокатов.

Об этом юрист сообщила на своей странице в социальных медиа.

Суд сделал запрос в РФ на информацию о медицинском обследовании Джеляла и Ахтемова, а также запрос на получение официальной реакции РФ на заявления о пытках. Отдельно ЕСПЧ попросил предоставить информацию у правительства РФ о том, имеет ли Асан Ахтемов доступ к адвокату, которого он сам выбрал, возможность конфиденциальных встреч с ним и как часто и при каких условиях он может видеться с адвокатом.

При этом Закревская уточнила, что срок для подачи запрашиваемой судом информации ограничен до 23 сентября 2021 года.

Напомним, 3 и 4 сентября в Крыму российские силовики провели обыски и задержали пять человек, в том числе крымскотатарского политика и активиста Наримана Джеляла.

Уже 6 сентября в Крыму арестовали четырех задержанных — 60 суток получили братья Азиз и Асан Ахтемовы, а 10 суток — отец задержанного Азиза Ахтемова Ескендер. Еще один сын Эскендера, Арсен Ахтемов, получил 15 суток ареста.