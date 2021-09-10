ЕСПЧ отреагировал на просьбу адвоката защитить заключенных крымских татар Джеляла и Ахтемова от пыток

Европейский суд по правам человека отреагировал на заявление адвоката Евгении Закревской «о принятии срочных мер» для защиты Наримана Джеляла и Асана Ахтемова от пыток. Также суд требует предоставить крымским татарам доступ к независимым адвокатов.
Об этом юрист сообщила на своей странице в социальных медиа.
Суд сделал запрос в РФ на информацию о медицинском обследовании Джеляла и Ахтемова, а также запрос на получение официальной реакции РФ на заявления о пытках. Отдельно ЕСПЧ попросил предоставить информацию у правительства РФ о том, имеет ли Асан Ахтемов доступ к адвокату, которого он сам выбрал, возможность конфиденциальных встреч с ним и как часто и при каких условиях он может видеться с адвокатом.
При этом Закревская уточнила, что срок для подачи запрашиваемой судом информации ограничен до 23 сентября 2021 года.
Напомним, 3 и 4 сентября в Крыму российские силовики провели обыски и задержали пять человек, в том числе крымскотатарского политика и активиста Наримана Джеляла.
Уже 6 сентября в Крыму арестовали четырех задержанных — 60 суток получили братья Азиз и Асан Ахтемовы, а 10 суток — отец задержанного Азиза Ахтемова Ескендер. Еще один сын Эскендера, Арсен Ахтемов, получил 15 суток ареста.
- 6 сентября Киевский районный «суд» Симферополя в оккупированном Крыму арестовал Джеляла на два месяца, до 4 ноября. Джелял отрицает все обвинения в свой адрес.
- МИД Украины выразил протест России, а Зеленский заявил, что это месть РФ за начало работы «Крымской платформы».
- Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой остановить беспредел со стороны Российской Федерации и освободить крымских татар.